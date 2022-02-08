Тело депутата районного совета Андрея Шалько нашли в Красноярском крае, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации издания, у депутата обнаружили огнестрельное ранение.

«Знаю, что мертвый. Все материалы у Следственного комитета», — сказал собеседник СМИ. Второй источник уточнил, что причины случившегося выясняются.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что в смерти криминального следа не обнаружили, другие подробности комментировать не стали.

Местное издание «Запад 24» написало, что тело депутата нашли в его же доме в Комском сельсовете Новоселовского района. По информации журналистов, он умер от огнестрельного ранения, но выстрел вряд ли был случайным, потому что чиновник был опытным охотником. К самоубийству он тоже вряд ли мог готовиться, был общительным и позитивным человеком.

Записки, которая могла бы объяснить произошедшее, по информации издания, найдено не было. Председатель Новоселовского районного Совета депутатов Людмила Толстикова подтвердила смерть Шалько и отметила, что вряд ли он мог бы захотеть уйти из жизни сам. Однако другой источник издания в окружении депутата сообщил, что недавно он пережил развод.