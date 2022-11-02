«Просто изумительный парень». Отец рассказал о таксисте, который погиб в ДТП с грузовиком в Москве | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 22:29 «Просто изумительный парень». Отец рассказал о таксисте, который погиб в ДТП с грузовиком в Москве Отец погибшего таксиста: не верю, что у влетевшего в такси грузовика отказали тормоза Телеканал "360"

Читать 360tv в

Таксист, погибший утром 2 ноября в ДТП с грузовиком на улице 1905 года в Москве, занимался предпринимательской деятельностью. В последнее время бизнес шел не слишком хорошо, поэтому он решил подработать водителем. Об этом «360» рассказал его отец.

Страшная авария произошла, когда пассажирка садилась в такси. В этот момент сзади в машину на полной скорости въехал грузовик. Находившиеся в такси 30-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли на месте.

Реклама

По словам собеседника «360», его сын жил в Москве последние 15 лет, а сам он переехал в столицу пару лет назад. Сын неоднократно подрабатывал в такси, хорошо водил.

Реклама

«Как водитель мой сын был очень хороший, а как человек — просто изумительный парень, добродушный, таких людей очень мало. Он был предпринимателем, занимался продажей аксессуаров для телефонов. У него была точка, но дела шли не слишком хорошо», — поделился отец погибшего.

Собеседник не понимает, как водитель грузовика ехал по городу на огромной скорости, а потом врезался в автомобиль. Он не поверил в версию об отказавших тормозах у виновника ДТП.

Мужчина сожалеет, что не успел поговорить с сыном этим утром. В последний раз он общался с ним накануне вечером, когда водитель вернулся с работы.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 27-летнего мужчины, по вине которого погибли два человека. За его транспортным средством числится 14 штрафов.