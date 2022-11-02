Виновника ДТП с такси на улице 1905 года задержали | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 20:13 Виновника ДТП с такси на улице 1905 года задержали Прокуратура Москвы: виновника ДТП на улице 1905 года задержали

Читать 360tv в

Задержали водителя грузовика, который вмял такси с пассажиркой и водителем внутри в стоявший перед ними автобус. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Двадцатисемилетний виновник ДТП на улице 1905 года задержан», — говорится в сообщении.

Реклама

Известно, что его задержали в кафе на той же улице.

Реклама

ДТП произошло 2 ноября в районе дома 11 на улице 1905 года. Когда пассажирка села в такси, сзади в машину на полной скорости въехал грузовик. Находившееся в такси — 30-летний мужчина и 37-летняя женщина — погибли на месте. Водитель большегруза скрылся с места аварии. Предполагаемым водителем назвали 27-летнего гражданина Белоруссии Вячеслава Пивавара. Момент наезда попал на видео. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

За этим грузовиком числятся 14 штрафов (четыре не оплачены), за последние три года он три раза попадал в аварии. Владелец большегруза сам за рулем не ездит, а сдает машину.