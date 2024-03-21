Эксклюзив 21 марта 2024, 10:10 «Просят о помощи». Жильцы не смогли выбраться из горящей многоэтажки в Москве Источник «360»: из горящего дома на Ленинском эвакуировали трех человек

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Крупный пожар вспыхнул в одной из квартир дома № 156 на Ленинском проспекте в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

«На 12-м этаже люди просят о помощи», — рассказал собеседник.

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Пожар, предположительно, начался на балконе 10-го этажа. По словам очевидца происшествия, пламя перекинулось на квартиру. Точные причины случившегося пока что неизвестны.

«Пожарные приехали минут пять назад», — рассказал другой свидетель пожара.

Спасатели присвоили пожару первый ранг. Согласно последним данным, им удалось вскрыть двери квартиры и эвакуировать с 12-го этажа двух детей и одного взрослого.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелась новостройка. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.