Просидевшего всю ночь на крыше Александро-Невской лавры в Петербурге мужчину спустили на землю

Мужчину, который всю ночь и полдня просидел с ножом на крыше Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, спустили вниз при помощи автовышки. Перед этим он сбросил документы, которые пролили свет на причину его поступка.

Как сообщил Telegram-канал LifeShot, этого мужчину зовут Сергей. Он показал заявление на свою бывшую жену, которая якобы пытается его убить, и обращение в полицию его знакомой, которая заявляет, что экс-супруга Сергея преследует ее.

Отец верхолаза рассказал, что у его сына проблемы с головой. Ранее СМИ сообщили, что 40-летний мужчина забрался на крышу монастыря с ножом. Он простоял там всю ночь, никаких требований не выдвигал и собирался прыгнуть вниз.

В полиции Петербурга «360» рассказали, что сотрудники правоохранительных органов вели с ним переговоры.