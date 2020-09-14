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    14 сентября 2020, 12:04

    Мужчина с ножом забрался на крышу Александро-Невской лавры и простоял там всю ночь. Он угрожает спрыгнуть

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    40-летний мужчина вооружился ножом и залез на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Как пишет Telegram-канал Mash, он простоял на крыше всю ночь, собирается прыгнуть вниз, но никаких требований не выдвигает.

    В полиции Петербурга «360» рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.

    «Возможно, после того как все разрешится, ему потребуется медицинская помощь», — отметили в МВД.

    Мужчина с ножом забрался на крышу Александро-Невской лавры и простоял там всю ночь. Он угрожает спрыгнуть | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/kakdelapiter

    По словам очевидцев, этот мужчина приезжий. С июня он работает в монастыре.

    Новости SMI.FM