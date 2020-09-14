Мужчина с ножом забрался на крышу Александро-Невской лавры и простоял там всю ночь. Он угрожает спрыгнуть

В полиции Петербурга «360» рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.

«Возможно, после того как все разрешится, ему потребуется медицинская помощь», — отметили в МВД.

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По словам очевидцев, этот мужчина приезжий. С июня он работает в монастыре.