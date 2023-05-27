27 мая 2023, 16:51
Прорыв украинских диверсантов в Брянскую область опровергли
Брянский губернатор Богомаз опроверг сообщения о прорыве украинских диверсантов
Сообщения о проникновении украинских диверсантов в Климовский район Брянской области не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что украинские боевики обстреляли села Сушаны и Хоромное, а также поселок Забрама Климовского района. В результате происшествия никто не пострадал.
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«Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — добавил Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что российские пограничники и военные ответным огнем подавили противника на его позициях.
Глава Брянской области призвал жителей региона брать информацию только из достоверных источников информации.
Информацию о попытке украинских боевиков прорваться через границу для атаки сел Сушаны и Бровничи сообщили Telegram-каналы Mash и Baza со ссылкой на источники. Они уточнили, что российские военные вступили в бой с диверсантами а все силовые службы подняли по тревоге.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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