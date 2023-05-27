Происшествия 27 мая 2023, 14:38 Украинские боевики пошли на прорыв границы в Брянской области Mash сообщил о попытке украинских боевиков перейти в атаку около брянского села Бровничи РИА «Новости»

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Группировка украинских боевиков совершила попытку прорыва в районе села Бронивичи Брянской области. Российские пограничники открыли огонь по диверсантам. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Mash.

Эту информацию подтвердили источники Telegram-канала Baza. По словам собеседников бои развернулись около сел Сушаны и Бровничи. Местных жителей попросили укрыться в подвалах. Все силовые службы регина подняли по тревоге.

По данным источника, в этом же районе дрон атаковал автомобиль «Нива». По предварительным данным, погибли двое военных.

Власти региона пока никак не подтвердили сообщение о проникновении диверсантов и очередной атаке беспилотников.

Брянское село Сушаны уже подвергалось нападению украинских диверсантов в начале марта. Тогда боевики расстреляли машину, в которой погиб водитель, а ранение получил 11-летний школьник, защитивший девочек-пассажиров.

Глава села Сушаны заявил, что украинская группировка обстреляла дома с жителями из гранатометов. ФСБ тогда заявила, что всех украинских диверсантов выдворили за границу России и уничтожили массированным ударом из артиллерии.

Ответственность за нападение на Брянскую область взял на себя «Русский добровольческий корпус» — радикальная организация, состоящая из уехавших на Украину участников ультраправых группировок из России.