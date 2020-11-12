Прорыв трубы в Дзержинском оставил без горячей воды почти 40 домов

«В результате аварии без горячей воды и отопления остались 38 домов и три социально значимых объекта», — сказал собеседник агентства.

В этих домах живут 5,3 тысячи человек.

Трубу с горячей водой прорвало в Дзержинском около 14:00. Кипяток хлынул на проезжую часть и ошпарил детей, которые переходили дорогу. Они получили ожоги 10-15% ступней. Сейчас дети находятся в ожоговом центре в Люберцах. Врачи обработали и перевязали раны.