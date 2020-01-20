Прорвавшейся в пермском отеле трубе было почти 60 лет

«По предварительным данным, порыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной», — говорится в сообщении управляющей компании. Одной из причин ЧП стало то, что хостел находится в подвале, из которого нет эвакуационных выходов.

В результате аварии без горячей воды и отопления на время ремонта остались 20 домов. По данным сайта Гидрометцентра России, в Перми 20 января до -2 градусов. В ночь на вторник, 21 декабря, столбик термометра опустится до отметки -9 градусов.

В хостеле «Карамель» в Перми, который находится в подвале, ночью 20 января прорвало транзитную трубу с горячей водой. Один из номеров залило кипятком. В результате происшествия погибли пять человек. В их числе один ребенок. Еще три человека получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.