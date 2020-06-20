Пропавшую под Тамбовом мать с 8-месячным ребенком нашли мертвыми

«Тела женщины и ребенка обнаружены в сельском водоеме без внешних признаков насильственной смерти. Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится на сайте ведомства.

Девушка пропала еще 16 июня. Она ушла из дома в селе Новоюрьево Тамбовской области вместе со своей маленькой дочкой. Ее искали спасатели, полиция, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сами жители деревни.

За это время открыли уголовное дело по статье «Убийство», но в истинных причинах будут еще разбираться.

Ранее еще один трагичный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Там из дома ушли двое малолетних детей.

Их тоже искали три дня и нашли мертвыми в реке неподалеку. Предположительно, ребята в тайне от родителей решили искупаться и в итоге утонули.