Двое детей потерялись и погибли в Карачаево-Черкесии. Мать рассказала, как это произошло

Новые подробности в деле с гибелью двоих детей в Карачаево-Черкесии рассказала «360» их мать. Оказалось, что искать пропавшую девочку сначала пошел ее младший брат. Позже исчез и он. Обоих нашли мертвыми, спустя трое суток, в реке.

Последний раз детей родственники видели 16 июня. О том, что 11-летняя девочка ушла играть к реке, никто из семьи не знал. Ее младший брат, которому всего шесть лет, сказал, что пойдет ее искать. В итоге ни он, ни старшая сестра домой не вернулись. Об этом «360» сообщила мать погибших детей Раиса Пряткина.

Ребят искали более 500 человек — это и сотрудники МЧС, и спасатели, и волонтеры. На третьи сутки детей нашли мертвыми в реке, в полутора километрах от дома. На берегу водоема следователи нашли детские игрушки и вещи.

По предварительным данным следствия, насилия в сторону детей во время пропажи не было — скорее всего, они утонули.

Ранее ТАСС сообщал, что дети проживали с бабушкой в Краснодарском крае. Они приехали навестить маму в Карачаево-Черкессию самостоятельно, без сопровождения взрослых. Семью проверит уполномоченный по правам ребенка.

Другие обстоятельства трагедии еще будут выяснять.