Пропавших во Владимирской области детей нашли в подмосковной электричке

Поиски трех мальчиков из города Покров Владимирской области завершились. Детей нашли в электричке на станции Орехово-Зуево в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области.

Объявленных пропавшими без вести детей помогли опознать жители. Мальчиков доставили в отдел полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей», — говорится в сообщении ведомства.

Покровские школьники восьми, 11 и 12 лет пропали в минувший вторник, 14 сентября. На поиски детей отправились сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт».