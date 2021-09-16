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    16 сентября 2021, 17:10

    Пропавших во Владимирской области детей нашли в подмосковной электричке

    Анатолий Минкин

    Поиски трех мальчиков из города Покров Владимирской области завершились. Детей нашли в электричке на станции Орехово-Зуево в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области.

    Пропавших во Владимирской области детей нашли в подмосковной электричке

    Объявленных пропавшими без вести детей помогли опознать жители. Мальчиков доставили в отдел полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    «Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей», — говорится в сообщении ведомства.

    Покровские школьники восьми, 11 и 12 лет пропали в минувший вторник, 14 сентября. На поиски детей отправились сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт».