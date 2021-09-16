Три мальчика пропали во Владимирской области

Трех мальчиков в возрасте 8, 11 и 12 лет ищут в городе Покров Владимирской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, о местонахождении детей нет данных с 14 сентября. Их поиски продолжаются.

Всех, кто может обладать какой-либо информацией о школьниках, просят обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Также сведения о пропавших детях можно сообщить в ОМВД Петушинского района по телефону 8 (906) 611-63-03 или обратиться в дежурную часть любого территориального органа полиции.

В поисковом отряде РИА «Новости» сообщили, что мальчиков ищут ведут около 60 волонтеров. Им помогают местные жители. В Покрове работает штаб «Лизы Алерт». Продолжаются опрос населения и поиск свидетелей.