14 сентября 2023, 09:38
Пропавших на Камчатке туристов нашли живыми спустя девять дней поисков
МЧС спасло пропавших на Камчатке пожилых туристов через девять дней поисков
Двух пожилых туристов нашли живыми на Камчатке спасатели МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
На поиски бросили беспилотные средства и пешие поисковые группы, а также авиацию. Спасатели обследовали территорию площадью более 400 квадратных метров, в итоге пропавших удалось обнаружить с борта вертолета Ми-8.
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Еще в конце августа двое мужчин 70 и 72 лет отправились в поход на вулканы в Усть-Камчатском районе, зарегистрировав свой маршрут в МЧС, однако девять дней назад связь с туристами прервалась. Спасатели обследовали близкие к маршруту группы туристические тропы, стоянки, домики для остановок, зоны близ ледников.
«Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена», — заключили в ведомстве.
Ранее сотрудники МЧС России спасли в Магаданской области группу из трех туристов, сплавлявшихся по реке. У двух москвичей и одного австрийца порвалась во время сплава лодка для рафтинга. Благодаря тому, что они зарегистрировали маршрут в МЧС, спасатели сумели оперативно отыскать туристов.
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