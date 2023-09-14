Происшествия 14 сентября 2023, 09:38 Пропавших на Камчатке туристов нашли живыми спустя девять дней поисков МЧС спасло пропавших на Камчатке пожилых туристов через девять дней поисков Пресс-служба МЧС

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Двух пожилых туристов нашли живыми на Камчатке спасатели МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На поиски бросили беспилотные средства и пешие поисковые группы, а также авиацию. Спасатели обследовали территорию площадью более 400 квадратных метров, в итоге пропавших удалось обнаружить с борта вертолета Ми-8.

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Еще в конце августа двое мужчин 70 и 72 лет отправились в поход на вулканы в Усть-Камчатском районе, зарегистрировав свой маршрут в МЧС, однако девять дней назад связь с туристами прервалась. Спасатели обследовали близкие к маршруту группы туристические тропы, стоянки, домики для остановок, зоны близ ледников.

«Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена», — заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС России спасли в Магаданской области группу из трех туристов, сплавлявшихся по реке. У двух москвичей и одного австрийца порвалась во время сплава лодка для рафтинга. Благодаря тому, что они зарегистрировали маршрут в МЧС, спасатели сумели оперативно отыскать туристов.