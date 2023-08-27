Происшествия 27 августа 2023, 11:55 Сотрудники МЧС России спасли туристов-рафтеров в Магаданской области МЧС России эвакуировало на вертолете трех человек в Магаданской области

Читать 360tv в

Сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете трех путешественников, которые сплавлялись по реке в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Туристы, среди которых были двое москвичей и один австриец, занимались рафтингом на реке Сейскан. В время сплава их лодка порвалась, и путешественники оказались в безвыходном положении.

Реклама

Расстояние до ближайшего населенного пункта составляло 75 километров. Кроме того, местность была непроходимой, отсутствовали дороги.

Благодаря тому, что туристы зарегистрировали свой поход в МЧС России, спасатели оперативно забрали путешественников на вертолете Ми-8. Медицинская помощь рафтерам не потребовалась.

Ранее удмуртские спасатели вынесли из огня семилетнего мальчика. Он без сознания лежал в горящем бараке в городе Сарапуле. Сотрудники МЧС передали ребенка медицинским службам.