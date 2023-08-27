27 августа 2023, 11:55
Сотрудники МЧС России спасли туристов-рафтеров в Магаданской области
МЧС России эвакуировало на вертолете трех человек в Магаданской области
Сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете трех путешественников, которые сплавлялись по реке в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Туристы, среди которых были двое москвичей и один австриец, занимались рафтингом на реке Сейскан. В время сплава их лодка порвалась, и путешественники оказались в безвыходном положении.
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Расстояние до ближайшего населенного пункта составляло 75 километров. Кроме того, местность была непроходимой, отсутствовали дороги.
Благодаря тому, что туристы зарегистрировали свой поход в МЧС России, спасатели оперативно забрали путешественников на вертолете Ми-8. Медицинская помощь рафтерам не потребовалась.
Ранее удмуртские спасатели вынесли из огня семилетнего мальчика. Он без сознания лежал в горящем бараке в городе Сарапуле. Сотрудники МЧС передали ребенка медицинским службам.
Туризм
МЧС РФ
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