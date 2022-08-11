Пропавшие в Красноярском крае вертолеты обнаружили

Исчезнувшие с радаров днем 11 августа вертолеты Robinson R44 нашлись, они успешно приземлились и сейчас находятся на земле, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он добавил, что пилоты вскоре отправятся по маршруту в обратном направлении.

По словам собеседника агентства, вертолеты сейчас находятся на земле. Воздушные судна могли отключить транспондеры — устройства, отвечающие за видимость для диспетчеров.

«Они могли совершить посадку с отключенным транспондером. В пользу этого говорит и тот факт, что не сработал аварийный маяк ни одного из вертолетов», — заявил собеседник агентства.

На историю с исчезновением вертолетов отреагировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Проводится проверка исполнения федерального законодательства в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

Днем 11 августа один за другим с радаров исчезли два вертолета Robinson R44. Позже их пилоты вышли на связь.