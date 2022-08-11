Пилоты пропавших вертолетов в Красноярском крае вышли на связь

Пилоты частных вертолетов Robinson R44, пропавших сегодня в Красноярском крае, вышли на связь, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, воздушные суда могли исчезнуть с радаров из-за плохой связи.

Специалисты выясняют причины случившегося, по предварительной информации, никто не пострадал.

На борту вертолетов находились рыбаки, сообщил источник РИА «Новости». Собеседник агентства отметил: на Robinson R44 летели две группы рыбаков, служба управления воздушного движения разрешала полеты.

По данным агентства, на борту пропавших вертолетов находятся шесть человек. «На двух вертолетах по маршруту Норильск — Путоранский заповедник, предварительно, летели шесть человек — четверо пассажиров и двое пилотов», — уточнил собеседник издания в экстренных службах.

Ранее в экстренных службах заявляли, что вертолеты перевозили туристов. На поиски отправили спасателей на Ми-8. В краевом МЧС добавили, что в поисково-спасательной операции задействовали авиацию регионального координационного поисково-спасательного центра.