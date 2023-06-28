Эксклюзив 28 июня 2023, 09:07 Пропавшего в тайге ребенка нашли Спасательный отряд «Амур»: пропавший в тайге Амурской области мальчик найден живым Пресс-служба МЧС

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Спасатели и волонтеры нашли мальчика, который потерялся в тайге в Амурской области. Об этом «360» сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

По ее словам, к поискам привлекали частный самолет.

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«Мне позвонил пилот и сообщил, что спасатели с нашими поисковиками нашли ребенка, [они были] на вездеходе. С воздуха он видел, что ребенок найден», — уточнила Шалашова.

СУ СК РФ по Амурской области в своем Telegram-канале подтвердило, что мальчика нашли и отправили на медосмотр. Представители МЧС заявили, что ребенок всю ночь провел в тайге, под дождем.

«Сейчас ребенок доставляется на вездеходе до вертолетной площадки и бортом Ми-8 будет доставлен в медицинское учреждение в поселок Архара для осмотра», — отметили в ведомстве.

Ребенок вместе с отцом отправился на охоту. Школьник около реки Малый Урил отошел в лес и не вернулся. Его папа после этого обратился за помощью. Кинологи и спасатели МЧС России вышли на поиски мальчика. Известно, что отец тоже участвовал в мероприятиях, но он ходил по тайге самостоятельно.

Региональное следственное управление СК РФ провело проверку по факту пропажи мальчика. Криминалистов со специализированной техникой также отправили в район поисков. Позже телеканал РЕН ТВ передал, что с вертолета спасатели увидели часть одежды, которая могла принадлежать ребенку.