Происшествия 28 июня 2023, 01:05 Мальчик пропал в глухой тайге Амурской области Сотрудники МЧС РФ ищут пропавшего 11-летнего мальчика в тайге в Амурской области Freepik

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Спасатели и кинологи МЧС России отправились на поиски 11-летнего мальчика, пропавшего без вести в тайге в Амурской области. Информацию об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«О помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся», — сказано в сообщении.

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В посте указано, что в поисках ребенка участвуют волонтеры Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Также об исчезновении несовершеннолетнего сообщил поисково-спасательный отряд «Амур». Руководитель отряда Татьяна Шалашова рассказала в беседе с газетой «Известия», что ребенка уже ищут. Отец мальчика тоже участвует в поисковых мероприятиях, но ходит по тайге в одиночку.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону заявили, что по факту пропажи мальчика проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства, к месту поисков выехали криминалисты со специализированной техникой.

Ранее в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. По данным следствия, ребенок вышел из дома 21 на Симферопольской улице и ушел в неизвестном направлении.