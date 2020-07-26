Пропавшего в Крыму 3-летнего мальчика нашли мертвым

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — приводит агентство слова министра.

Мальчик исчез в пятницу, 24 июля, когда играл на площадке во дворе дома в селе Строгановка в Симферопольском районе. Его искали около двух тысяч человек. К операции подключились сотрудники Росгвардии, военные и волонтеры. После новости об исчезновении ребенка в СУ СК РФ по Крыму возбудили уголовное дело. К поискам мальчика привлекли криминалистическую технику.

Спасатели не сообщили о точной причине гибели ребенка. Известно, что рядом с домом, где жил мальчик, есть водоем.