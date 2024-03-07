Происшествия 07 марта 2024, 09:02 Пропавшего в феврале свердловчанина нашли мертвым «Лиза Алерт»: пропавшего в свердловском поселке мужчину нашли мертвым РИА «Новости»

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Пропавшего в свердловском поселке мужчину нашли без признаков жизни. Его поисками занимались с 1 февраля в Каменском-Уральском в селе Мартюш, сообщил отряд «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким» — написали волонтеры в соцсети.

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Пост о пропаже 45-летнего Владислава опубликовали 13 февраля в группе во «ВКонтакте» отряда «ЛизаАлерт».

Мужчину почти месяц искали волонтеры, полицейские и местные жители.

Тело разыскиваемого нашли вечером 29 февраля. Подробности и обстоятельства смерти мужчины не разглашаются по правилам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В конце февраля в Екатеринбурге также пропал 15-летний подросток. Его удалось найти живым спустя двое суток.