Пропавшего подростка нашли на горе Фалаза в Приморье

Спасатели нашли подростка, который отстал от детской туристической группы и пропал в районе горы Фалаза в Приморье. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

В субботу, 13 июня, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что 13-летний подросток отстал от детской тургруппы в районе горы Фалаза в Приморье. Спасателям также сообщили, что в общей сложности в группе 50 детей и шесть взрослых.

На поиски пропавшего подростка выдвинулись спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО ПСО в составе четырех человек и Приморская краевая поисково-спасательная служба также в составе четырех человек.

«Организовав поиск с вечера, 14 июня в 4:40 утра (21:40 субботы, 13 июня по московскому времени — прим. ред.) спасателям удалось обнаружить пропавшего ребенка. Состояние спасенного удовлетворительное», — указано в сообщении ведомства.

В районе Екатеринбурга нашли пропавшего ребенка. Девятилетний мальчик два дня провел один в лесу. Ребенок рассказал, что за это время в лесу он встретил медведя. Увидев животное, он лег под дерево и притворился мертвым, как его и учили. Кроме того, опасаясь укусов мошек и комаров, мальчик не пил воду. За два дня он прошел около пяти километров. При этом сообщается, что школьник не паниковал и вел себя рассудительно.