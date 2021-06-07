Заблудившийся ребенок два дня провел один в тайге и встретился с медведем

В районе Екатеринбурга нашли пропавшего ребенка. Девятилетний ребенок два дня провел один в лесу, сообщило РИА ФАН.

Мальчика нашли поисковик Константин Валиахметов и сотрудники ППС. Ребенок рассказал, что за два дня в лесу он встретил медведя. Увидев животное, он лег под дерево и притворился мертвым, как его и учили.

Кроме того, опасаясь укусов мошек и комаров, мальчик не пил воду. За два дня он прошел около пяти километров. При этом сообщается, что школьник не паниковал и вел себя рассудительно. По словам нашедшего его мужчины, единственное, о чем переживал мальчик, это что мама «наругает за порванные кроссовки». Сейчас ребенок находится в безопасности.