Происшествия 29 марта 2024, 00:19 Проникшая в «Крокус» ради сбора россиянка заявила о разрешении от МЧС Shot: проникшая в «Крокус» девушка заявила, что имела разрешение от МЧС РИА «Новости»

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Нелегально приникшая на территорию «Крокус Сити Холла» девушка заявила, что якобы имела разрешения от «начальника МЧС». Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом Shot.

Собеседница канала отметила, что за ней никакой вины нет, ведь она работала официально с разрешением сотрудников МЧС на руках.

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«Я только что разговаривала с начальником МЧС, у которого есть запись, что мы там присутствовали, и так далее. В данный момент я собираю все запросы. Буду писать и обращаться, чтобы травлю на меня и моих ребят прекратили», — отметила она.

Ранее в МЧС сообщили о девушке, которая нелегально проникла на место поисковой операции в «Крокус Сити Холле», а также она представилась сотрудником центра операций особого риска «Лидер». По данным ведомства, девушка стала использовать фотографии с места проведения работ для сбора средств.