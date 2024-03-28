Происшествия 28 марта 2024, 21:27 Девушка под видом кинолога проникла на территорию Crocus City Hall РИА «Новости»

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Девушка с собакой нелегально проникла на место поисковой операции в Crocus City Hall, представившись сотрудником центра операций особого риска «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Она обманным способом попала на место проведения работ и сделала несколько фото, <…> выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска „Лидер“», — указали в сообщении.

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Также девушка стала предлагать оперативному штабу свою помощь в поиске погибших. Она не получила допуск из-за отсутствия статуса спасателя и необходимой аттестации у собаки.

По данным ведомства, девушка использовала фотографии вместе с официальным видео МЧС для сбора средств. Спасатели осудили «недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе».

Теракт со стрельбой произошел в Crocus City Hall 22 марта. По данным МЧС России, жертвами теракта стали 143 человека, пострадали 180 человек.