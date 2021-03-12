Пролетевший над Якутией объект мог оказаться разгонным блоком «Фрегат»

В Роскосмосе предположили происхождение непонятного яркого объекта, замеченного в небе над Якутией. Скорее всего, им оказался сгорающий в атмосфере отработавший разгонный блок «Фрегат».

В 2009 году «Фрегат» использовали для запуска группы спутников, напомнил РИА «Новости» представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок „Фрегат“, запущенный в составе ракеты-носителя „Союз-2.1б“ в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — уточнил собеседник агентства, сославшись на информацию главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Разгонный блок «Фрегат», который выступал в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б», вывел с космодрома Байконур на орбиту шесть спутников — пять российских и один южноафриканский.

Очевидцы сняли летевшее над якутским поселком Усть-Нера огненное небесное тело на видео. Специалисты предположили, что это космический мусор, выброшенный с МКС.