Появилось видео из сгоревшей квартиры на улице Красного Маяка в Москве | 360°

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13 сентября 2022, 19:21

Появилось видео из сгоревшей квартиры на улице Красного Маяка в Москве

Прокуратура Москвы показала кадры сгоревшей квартиры на улице Красного Маяка

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Квартира в доме на улице Красного Маяка оказалась сильно повреждена после пожара. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Огонь успел сильно повредить жилище. Стены обгорели, в оконных проемах не осталось рам. Причины и обстоятельства ЧП продолжают выяснять специалисты.

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Известно, что при пожаре пострадали три человека. Прибывшие медики оказали им необходимую помощь. Подробностей об их состоянии в прокуратуре не привели.

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По информации источника «360», в квартире живет 34-летняя женщина, в 2014 году ее судили за убийство. Источник уточнил, что у нее, предположительно, были проблемы с употреблением запрещенных веществ.

Telegram-канал Mash сообщил, что хозяйка квартиры 13 сентября вернулась из наркологической клиники, дома сильно выпила и устроила пожар. Официально эти данные не подтверждали.

Москва

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