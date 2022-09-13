Хозяйка сгоревшей квартиры на улице Красного Маяка имела проблемы с наркотиками — источник | 360°

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Хозяйка сгоревшей квартиры на улице Красного Маяка имела проблемы с наркотиками — источник

Источник «360»: погорелица из дома на улице Красного Маяка имела проблемы с наркотиками

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В загоревшейся квартире многоэтажки на улице Красного Маяка в Москве жили люди с наркотической зависимостью, сообщил источник «360». В настоящее время причины ЧП устанавливаются.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Прибывшие сотрудники МЧС спасли одного человека. Жильцов дома эвакуировали. Но трем людям потребовалась помощь медиков.

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По данным Mash, при пожаре спасли женщину, которая сама устроила поджог в квартире. Источник Telegram-канала уточнил, что ее буквально сегодня выписали из наркологической клиники, но дома она решила выпить. В итоге в состоянии алкогольного опьянения женщина устроила пожар.

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По информации источника «360», женщине 34 года. В 2014 году против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Жительница Москвы ударила ножом в живот своего знакомого во время ссоры, пострадавший умер, уточнил он.

Москва

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