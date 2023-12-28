Происшествия 28 декабря 2023, 08:49 Прокуратура взяла на контроль высадку детей с поезда Москва — Симферополь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокуратура Тамбовской области проконтролирует соблюдение прав детей, которых сняли с поезда Москва — Симферополь. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

О соблюдении прав несовершеннолетних на квалифицированную медицинскую помощь доложат прокурору Тамбовской области Александру Гулягину.

Реклама

Дети ехали в поезде в составе организованной группы. У некоторых из них зафиксировали признаки ОРВИ и повышенную температуру, после осмотра медиками несовершеннолетних сняли с состава и направили в медицинское учреждение.

«На станции Мичуринск — Уральский в Тамбовской области после осмотра бригадой медиков 10 детей сняты с поезда и для дополнительного обследования направлены в Тамбовскую детскую клиническую больницу», — указали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что направляющаяся в Джанкой группа состояла 250 детей и 45 сопровождающих. Начальник поезда рассказал диспетчеру о недомоганиях некоторых несовершеннолетних, после чего на одной из станций в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора.