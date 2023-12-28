Происшествия 28 декабря 2023, 05:21 Десять детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за массовой болезни Десять детей сняли с поезда Москва — Симферополь с признаками ОРВИ РИА «Новости»

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С поезда Москва — Симферополь высадили 10 детей с признаками ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в Тамбовскую детскую больницу. Группа из 250 детей и 45 сопровождающих направлялась в Джанкой. Во время пути некоторые из них пожаловались на недомогание.

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Начальник состава сообщил о произошедшем диспетчеру. На областной станции Мичуринск-Уральский в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора. В итоге 10 детей отправили в больницу. Остальные пассажиры продолжили путь.

Ранее с поезда Тюмень — Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, несовершеннолетние отдыхали организованной группой в лагере, а на обратном пути у одного из детей поднялась температура. В итоге на место ЧП отправили бригаду скорой помощи.