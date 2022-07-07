07 июля 2022, 10:51
Прокуратура сообщила новые подробности ДТП на Большом Каменном мосту в Москве
Прокуратура Центрального административного округа Москвы поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП на Большом Каменном мосту в центре города. Авария унесла жизни двух человек.
Участниками ДТП стали автомобиль Datsun и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, водитель Datsun был в состоянии алкогольного опьянения.
Следуя от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста, он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser.
Источник фото: Госавтоинспекция Москвы
В результате водитель и пассажир Datsun погибли, водитель внедорожника попал в больницу.
Источник фото: Госавтоинспекция Москвы
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.