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    07 июля 2022, 10:51

    Прокуратура сообщила новые подробности ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

    Мария Бокарева, Ольга Назаркина

    Прокуратура Центрального административного округа Москвы поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП на Большом Каменном мосту в центре города. Авария унесла жизни двух человек.

    Участниками ДТП стали автомобиль Datsun и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, водитель Datsun был в состоянии алкогольного опьянения.

    Следуя от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста, он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser.

    Прокуратура сообщила новые подробности ДТП на Большом Каменном мосту в Москве | Изображение 1Источник фото: Госавтоинспекция Москвы

    В результате водитель и пассажир Datsun погибли, водитель внедорожника попал в больницу.

    Прокуратура сообщила новые подробности ДТП на Большом Каменном мосту в Москве | Изображение 2Источник фото: Госавтоинспекция Москвы

    Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.