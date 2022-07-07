Прокуратура сообщила новые подробности ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

Прокуратура Центрального административного округа Москвы поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП на Большом Каменном мосту в центре города. Авария унесла жизни двух человек.

Участниками ДТП стали автомобиль Datsun и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, водитель Datsun был в состоянии алкогольного опьянения.

Следуя от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста, он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser.

Источник фото: Госавтоинспекция Москвы

В результате водитель и пассажир Datsun погибли, водитель внедорожника попал в больницу.

Источник фото: Госавтоинспекция Москвы

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.