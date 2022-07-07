МВД назвало предварительную причину ДТП на Большом Каменном мосту

Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Предварительную причину аварии назвали «360» в пресс-службе главка МВД России по Москве.

«Предварительно установлено, что водитель двигался по Большому Каменному мосту в направлении Софийской набережной, ориентировочно в 04:06 не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с другим транспортным средством», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, два человека скончались на месте, один госпитализирован.

Ранее стало известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля Datsun, который выехал на встречку. Мужчину за рулем Toyota госпитализировали.

На месте аварии работают МЧС, полиция, эвакуатор и городские службы. ДПС организовала объезд по полосе встречного движения, пробок нет. В интернете появилось два видео — момента аварии и устранения ее последствий.