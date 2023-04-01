Происшествия 01 апреля 2023, 15:06 Прокуратура проверит обстоятельства падения девушки в яму на юго-востоке Москвы Люблинская прокуратура взяла на контроль проверку дела о падении женщины в яму в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Люблинская межрайонная прокуратура установит обстоятельства получения женщиной травмы при падении в яму в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

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Утром 1 апреля девушка упала в метровую яму между домом и пешеходной дорожкой на Краснодарской улице.

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Материалы процессуальной проверки по подследственности передали в территориальный орган столичного Следственного комитета.

«Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры. При наличии оснований в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — отметили в прокуратуре.

Ранее «360» сообщал, что девушка получила травмы живота, ее отвезли в больницу.