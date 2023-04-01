01 апреля 2023, 11:15
Девушка провалилась в яму на юго-востоке Москвы
Жительница Москвы получила травмы после падения в яму на Краснодарской улице
Девушка получила травму живота после падения в яму в Москве. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.
На юго-востоке столицы, в районе дома 57, корпус 3, на Краснодарской улице произошел обвал грунта.
Реклама
Жительница столицы рухнула в метровую яму между домом и пешеходной дорожкой. Выбраться ей помогли прохожие.
Прибывшая на место скорая увезла пострадавшую в больницу — она получила травму живота.
Официально эту информацию пока не подтвердили. Все подробности случившегося устанавливаются.
Москва 2023
Реклама
Реклама