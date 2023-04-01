Эксклюзив 01 апреля 2023, 11:15 Девушка провалилась в яму на юго-востоке Москвы Жительница Москвы получила травмы после падения в яму на Краснодарской улице РИА «Новости»

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Девушка получила травму живота после падения в яму в Москве. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

На юго-востоке столицы, в районе дома 57, корпус 3, на Краснодарской улице произошел обвал грунта.

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Жительница столицы рухнула в метровую яму между домом и пешеходной дорожкой. Выбраться ей помогли прохожие.

Прибывшая на место скорая увезла пострадавшую в больницу — она получила травму живота.

Официально эту информацию пока не подтвердили. Все подробности случившегося устанавливаются.