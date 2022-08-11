Прокуратура проверит гибель троих детей в пожаре в Подмосковье

По факту пожара в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Подмосковья прокуратура проводит проверку. В пожаре погибли трое несовершеннолетних, сообщило ведомство в официальном Telegram-канале.

По данным прокуратуры, возгорание произошло в частном доме примерно в 16:00 11 августа. В пожаре погибли трое детей девяти, семи и пяти лет.

Проведение проверки поручено Видновской городской прокуратуре, она установит причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела, которое следственные органы возбудили по факту смерти несовершеннолетних.

Этим летом в Москве и области в результате поджогов пострадали несколько детских площадок. Дети оказались виновниками поджогов игровых площадок в Раменском и во Власихе, а также в Новой Москве. Детский омбудсмен Московской области считает, что одной из причин массовых поджогов могла стать недостаточно эффективная работа со школьниками. Она призвала изменить формат общения с детьми.