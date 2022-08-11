Пожары на игровых площадках происходят все чаще. Родителям советуют изменить формат общения с детьми

Этим летом в Подмосковье и Москве в результате поджогов пострадали несколько детских площадок. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала изменить формат общения с детьми. По ее словам, нужно донести до них, что за такие действия они или их родители могут понести ответственность.

Известно, что в результате действий детей оказались уничтожены игровые площадки в Раменском и во Власихе, а также в Новой Москве. Мишонова заявила, что за шесть лет работы на посту она впервые столкнулась с тем, чтобы в один летний сезон произошло три подобных случая. Она предположила, что одной из причин этого могла стать недостаточно эффективная работа со школьниками. Если раньше детям объясняли, что играть со спичками опасно, то сейчас, видимо, этого не делают, отметила она.

У них по какой-то причине не выработали чувства опасности. Убеждена, что большинство правонарушений дети совершают в ощущении безнаказанности. Они считают, что раз они маленькие, то им ничего не могут предъявить, их нельзя привлечь по закону. Но отвечать придется. Если не ребенку, то его родителям Ксения Мишонова.

По ее словам, если администрация округа, на балансе которой находится площадка, примет решение взыскивать стоимость ущерба, то нелегко и несладко придется в первую очередь семье. Родителям вынуждены будут заплатить эти деньги.

«Безусловно, тут нужно работать и с родителями, и с детьми», — подчеркнула Мишонова.

Но, по ее мнению, три случая еще не являются системой. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области призналась, что сначала думала о каком-то новом челлендже среди детей.

«Я подумала, что среди детей запустили какую-то вирусную штуку. Но это все-таки не система, а случай, на который мы обращаем внимание. Я думаю, что надо усилить работу с родителями и детьми и, может быть, поменять формат работы с ними. Нужно показывать картинки, случаи, масштабы бедствия, ущерба», — заключила она.

Оценка ущерба

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова уточнила, что недавно в Раменском и во Власихе подожгли сертифицированные детские площадки. Они соответствовали техническому регламенту Евразийского союза. По нему детали, из которых делают площадки, будь то пластик, укладывающееся резиновое покрытие, фанера, проходят испытания и соответствуют классам безопасности.

«Детские площадки относятся к умеренно воспламеняемым. Но если у человека или подростка будет желание поджечь, то возможность появится при воздействии газовой или бензиновой зажигалкой в одну точку. Это небезопасно для детей, которые реализуют подобную шалость. Потому что и сами зажигалки имеют риск горения, и угрожают безопасности ребенка, который это делает», — отметила она.

По ее словам, сейчас практически все площадки в Подмосковье оборудованы камерами безопасного региона, поэтому установить виновника поджога не составляет труда.

«По камерам безопасного региона определяется лицо, совершившее поджог, далее к нему применяют определенные юридические действия», — сказала Аипова.

Она добавила, что примерную сумму ущерба для детской площадки невозможно назвать из-за поджога.

Ущерб в каждом конкретном случае будет оцениваться по-своему. Будет зависеть, насколько она (площадка — прим. ред.) новая, какие элементы пострадали и как много. Если мы говорим о площадке во Власихе, размер ущерба — пять миллионов рублей. Если бы пострадала вся площадка целиком, то это девять миллионов рублей Светлана Аипова.

Те площадки, которые чаще всего устанавливаются в Подмосковье по губернаторской программе, стоят примерно 9–10 миллионов рублей.

«Совместно с уполномоченным по правам ребенка и Минобразования Подмосковья работаем над программой образовательной для школьных и дошкольных учреждений», — заявила Аипова.

Ее цель, как отметила Аипова, заключается в том, чтобы рассказать детям, как пользоваться площадкой, сколько стоят ее элементы. Также нужно в целом объяснить нормы и правила поведения на игровых объектах.