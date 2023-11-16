Происшествия 16 ноября 2023, 22:36 Прокуратура проконтролирует права пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани Прокурор области Фрост: права пострадавших при ЧП в Астрахани взяли на контроль

Читать 360tv в

Региональная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части дома в Астрахани. На место происшествия выехал прокурор области Сергей Фрост. Он заявил, что ведомство взяло на контроль права пострадавших при ЧП астраханцев.

Прокурор сообщил, что сообщение об обрушении двух подъездов многоквартирного пятиэтажного дома поступило в 17:35 по местному времени. На место экстренно выехали оперативные службы, правоохранительные органы и прокуратура для контроля и координации работы всех задействованных служб.

Реклама

«Проводятся мероприятия по разбору завалов. Пострадавших переписали, их права взяли на контроль. Сейчас вопрос решается об их временном расселении», — сообщил Фрост.

Он отметил, что окончательные данные по количеству пострадавших и нанесенному ущербу будут после окончательного разбора завалов. Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.

На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран, спасатели начали разбирать завалы с помощью техники. На месте ЧП работает 13 единиц спецтехники.