Эксклюзив 11 марта 2024, 08:41 Мать, отец и ребенок погибли при пожаре в Новой Москве МЧС сообщило о гибели 3 человек при пожаре в поселении Новофедоровское в Москве Пресс-служба МЧС

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Три человека стали жертвами пожара в частном деревянном доме в поселение Новофедоровское в Москве, сообщил источник «360». Данные об этом подтвердили в МЧС.

Пожар вспыхнул в двухэтажном доме. По информации источника, в результате ЧП в здании обрушились перекрытия и перегородки на площади 70 квадратных метров.

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«Со слов соседей, в доме находились три человека», — добавил собеседник «360».

При разборе завалов спасатели обнаружили тела погибших. В МЧС уточнили, что огонь охватил около 100 «квадратов».

Пресс-служба МЧС

Сейчас специалисты проводят проливку объекта и продолжают разбору завалов. На месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, заключили в ведомстве.

UPD: по обновленным данным МЧС, при пожаре погибли отец, мать и шестилетний ребенок.