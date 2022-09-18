Прокуратура Подмосковья начала проверку после нападения овчарки на 13-летнюю девочку в Дрожжине | 360°

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Прокуратура Подмосковья начала проверку после нападения овчарки на 13-летнюю девочку в Дрожжине

Прокуратура МО: школьницу из Дрожжина госпитализировали с множественными рваными ранами

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Прокуратура Московской области начала проверку после нападения овчарки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Специалисту установят обстоятельства и причины произошедшего, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

«Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение с множественными рваными ранами», — отметили в прокуратуре.

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Полиция разыскивает хозяина собаки. В местных пабликах пишут, что девочка выгуливала йоркширского терьера и защищала питомца. Напавшая на нее овчарка была без намордника.

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На кадрах опубликованного в Сети видео видео мужчина не пытался помочь девочке, а поспешил покинуть место происшествия.

В МЧС россиянам рассказали, что делать, если напала собака. Ведомство уточнило, что предотвратить нападение животного можно, если сделать вид, что вы собираетесь в него что-то бросить. Это вполне может отпугнуть собаку.

Прокуратура РФ

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