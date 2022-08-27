Россиянам рассказали, что делать, если напала собака
МЧС: если вас укусила собака, обратитесь в травмпункт
Если вас покусали агрессивные собаки, обратитесь в ближайший травмпункт и полицию. Об этом сообщило МЧС России на своем сайте.
«Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи», — сказано в сообщении.
По возможности необходимо промыть место укуса водой или перекисью водорода, помазать йодом и закрыть чистой повязкой.
Также нужно обратиться в полицию и санитарные службы и назвать точный адрес, где случилось нападение, и владельца собаки, если животное не бездомное.
«Выясните у хозяев (если таковые присутствуют), сделана ли собаке прививка от бешенства», — уточнили в МЧС.
Ведомство также уточнило, что предотвратить нападение животного можно, если сделать вид, что вы собираетесь в него что-то бросить. Это вполне может отпугнуть собаку.
Также стоит попробовать использовать команды «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!». При этом нужно постараться отступить спиной к дому или какому-то ограждению, не выпуская животных из вида и привлекая внимание окружающих.