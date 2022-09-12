Прокуратура Москвы проверит семью, где отец чуть не выбросил дочь с балкона | 360°

Общество 12 сентября 2022, 18:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Прокуратура Москвы проверит семью, где отец чуть не выбросил дочь с балкона Прокуратура: мать девочки, которую чуть не выбросили с балкона в Москве, состояла на учете

Читать 360tv в

Семью, где отец угрожал сбросить с балкона 13-го этажа маленькую дочь, проверит прокуратура Москвы. По данным надзорного ведомства, мать девочки воспитывает еще одного ребенка — мальчика 2010 года рождения.

В прокуратуре обратили внимание, что мать детей ранее состояла на профилактическом учете. По итогам проверки специалисты ведомства дадут оценку работе органов системы профилактики, а также действиям родителей.

Реклама

Против отца девочки уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. По данным следствия, днем 12 сентября он вышел на балкон дома на Городецкой улице, там перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и стал угрожать сбросить его вниз.

Реклама

По данным источника «360», отец девочки — мужчина 1995 года рождения, уроженец Барнаула. Ранее его уже привлекали к ответственности за причинение морального вреда.

0 0 0 0 0 0