Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кемеровской области

Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате «Золотой век» в кемеровской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона. По предварительным данным, жертвами происшествия стали четыре человека

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности», — привело агентство фрагмент сообщения.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер, указала пресс-служба региональной прокуратуры.

Пожар в учреждении начался из-за аварийного режима электрооборудования в бойлерной, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Он добавил, что бойлерная расположена напротив комнат, в которых были размещены пожилые люди.

«Четверо из них в результате погибли от отравления продуктами горения», — сказал источник агентства. В момент происшествия, по его словам, вместе с постояльцами в учреждении были только две сиделки, которые находились на дежурстве.

Сообщение о пожаре в пансионате «Золотой Век» поступило в 23:02 по московскому времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 48 человек. Сейчас спасатели МЧС потушили огонь.