Пожар произошел в пансионате в Кемеровской области

Пожар произошел в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ. Есть погибшие.

Сообщение о пожаре в пансионате «Золотой Век» поступило в 23:02 по московскому времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров, отметили в МЧС.

«Было эвакуировано 48 человек. К сожалению, есть погибшие», — привело агентство фрагмент сообщения.

Для тушения пожара было привлечено 48 спасателей, а также 14 единиц техники, добавил RT.

По предварительным данным, жертвами пожара стали четыре человека, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Причины пожара устанавливаются.

Накануне вечером пожарные потушили пожар на складе в подмосковных Химках. Огонь несколько часов полыхал в здании, где расположены складское помещение с продуктами питания и магазин с лакокрасочными изделиями. В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар потушен на площади 2,8 тысячи квадратных метров. На месте работали 69 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.