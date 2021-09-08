Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в доме Ногинска

Прокуратура Московской области организовала проверку после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», — сообщили представители региональной прокуратуры.

В пресс-службе подчеркнули, что ход проверки находится под контролем. Прокурор Московской области Сергей Забатурин для координации действий правоохранительных органов и специальных служб поручил выехать на место заместителю прокурора Олегу Черскову и прокурору города Роману Ковалеву.

Кроме того, губернатор области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину оказать всею необходимую помощь людям.

Взрыв газа произошел сегодня утром в многоквартирном доме Ногинска. По предварительным данным, три человека спасены, в том числе два ребенка. Взрывная волна повредила пять квартир.