Происшествия 07 марта 2023, 00:32 Прокуратура назвала предварительную причину пожара под Брянском Прокуратура: пожар в Новых Дарковичах под Брянском мог начаться из-за короткого замыкания

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Пожар в поселке Новые Дарковичи в Брянской области, предположительно, мог начаться в результате короткого замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы. Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Также в прокуратуре заявили, что проконтролируют ликвидацию пожара и установят все обстоятельства ЧП.

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«Прокуратура Брянского района контролирует установление всех обстоятельств возникновения и причин пожара, произошедшего в комплексе зданий с гостиницей, автосервисом, тренажерным залом, шиномонтажом в поселке Новые Дарковичи», -говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что к моменту ликвидации площадь пожара достигла 1600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали трех человек. О пострадавших пока не сообщалось.

В тушении пожара принимают участие 82 человека и 30 единиц техники, рассказали в МЧС.