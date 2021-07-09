Прокуратура назвала основную версию крушения легкомоторного самолета на Ямале

Частный легкомоторный самолет мог упасть в Ямало-Ненецком автономном округе из-за отказа двигателя. Эту возможную причину ЧП рассматривают как основную версию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Предварительная причина [крушения самолета] — отказ двигателя», — рассказали в надзорном ведомстве.

Накануне частный двухместный самолет Sierra пропал на Ямале во время облета горящих лесов в Красноселькупском районе. Спасатели засекли сигнал аварийного маяка и отправились на его поиски. Позже они нашли его дымящиеся обломки. Оба члена экипажа выжили.

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Алексей Добровольский рассказал, что жизни пострадавших при крушении пилотов сейчас вне опасности. Мужчины с серьезными травмами находятся в реанимации. Они в сознании и могут говорить. По словам Добровольского, ночь прошла спокойно, медики отметили положительную динамику состояния пострадавших.