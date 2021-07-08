Потерпевший крушение самолет нашли на Ямале

Спасатели нашли пропавший на Ямале частный легкомоторный самолет. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МЧС, борт дымит. Рядом с ним находится живой человек. Он машет рукой.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что самолет Sierra с двумя людьми на борту перестал выходить на связь в четверг, 8 июля. Борт потерпел крушение в Красноселькупском районе во время облета горящих лесов.

Спасатели зарегистрировали сигнал аварийного маяка и вылетели на поиски.

««В 14:08 по московскому времени поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолет, вылетевший в 10:00 по московскому времени из села Толька. Из Нижневартовска вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели», — привел ТАСС заявление пресс-службы МЧС.

В ведомстве добавили, что оба члена экипажа живы.