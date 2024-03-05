Происшествия 05 марта 2024, 11:13 Прокуратура начала проверку после обрушения лифта с пассажирами в Шушарах Прокуратура проверит управляющую компанию после падения лифта в доме в Шушарах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку после обрушения лифта в многоэтажке на Новгородском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме», — передали в прокуратуре.

Реклама

Специалисты также проверят, соблюдались ли нормативные требования для безопасного использования лифтового оборудования. После этого решат, нужно ли принимать меры прокурорского реагирования.

Лифт с 14 пассажирами рухнул 5 марта. Произошел перегруз, после чего кабина начала падать с восьмого этажа. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Очевидцы ЧП сообщали, что на место происшествия прибыли две машины реанимации.