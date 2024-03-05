Эксклюзив 05 марта 2024, 10:27 Лифт с 14 пассажирами рухнул в Санкт-Петербурге Четырех человек госпитализировали после падения лифта в Шушарах Телеканал «360»

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В одном из домов Санкт-Петербурга рухнул лифт, в котором находились 14 человек. Четверых госпитализировали, сообщил местный сайт «Фонтанка».

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Лифт рухнул утром 5 марта в доме на Новгородском проспекте в Шушарах. В кабину зашли 14 человек. Произошел перегруз, после чего лифт начал падать. Официальная причина падения кабины неизвестна.

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Предварительно, четырех человек госпитализировали, среди них — двое детей. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Собеседница «360» отметила, что мимо нее проехала машина скорой медицинской помощи и реанимации.

«Я живу в другом районе. Единственное, что могу сказать, что мимо меня проехала машина реанимации и скорой до того, как узнала об этой новости. Узнав, я была в шоке, ведь сама с утра раза три ездила на лифте, поскольку живу высоко и забыла некоторые вещи», — подчеркнула она.

Еще одна собеседница «360», проживающая в соседней парадной, отметила, что лифт упал с восьмого этажа. Как рассказали ей в МЧС, пострадали минимум три человека.

«Вышли с ребенком в садик, а там уже скорые, реанимация, МЧС. На носилках уже выносили пострадавших. Спросила у сотрудника МЧС причину, сказал, что упал лифт с людьми с восьмого этажа. Три человека точно пострадали», — подчеркнула местная жительница.

Другие очевидцы ЧП в социальных сетях сообщали, что на место прибыла сразу две машины реанимации.